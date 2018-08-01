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Экономика

Продажи АвтоВАЗа за семь месяцев выросли на 19,5%

Продажи Lada в России в январе-июле 2018 года выросли на 19,5% — до 199,273 тыс. единиц, сообщает АвтоВАЗ. В июле 2018 года продано 29,389 тыс. автомобилей Lada.

Самой популярной моделью производителя по итогам июля 2018 года осталась Lada Vesta. Продано 8,991 тыс. машин, что на 38,5% превышает результат июля 2017 года. Компания в прошлом месяце реализовала 7,559 тыс автомобилей Lada Granta.

Продажи семейства Lada Largus также выросли: в июле 2018 года продано 3,617 тыс. пассажирских универсалов (+19,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года) и 686 фургонов Largus (+25,6%).

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