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Политика

В Конгресс США поступил законопроект, ужесточающий антироссийские санкции

В Конгресс США поступил законопроект, ужесточающий санкции в отношении России. Документ внесли сенаторы от обеих партий парламента, сообщила пресс-служба сенатского комитета по иностранным делам.

Авторы проекта предложили «всеобъемлющее законодательство, усиливающее санкционное давление на Россию», передает ТАСС.

Как уточняет Reuters, в документе содержатся предложения ввести новые меры против политических деятелей России, крупных бизнесменов, а также ограничения на инвестиции в национальную энергетику.

Отмечается, что в разработке инициативы принимали участие демократ от штата Нью-Джерси Роберт Менендес, республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм, республиканец от штата Аризона Джон Маккейн, республиканец от штата Колорадо Кори Гарднер, демократ от штата Мэриленд Бен Кардин, демократ от штата Нью- Гэмпшир Джин Шахин.

Так, по словам Линдси Грэм, речь идет о «самых болезненных» ограничительных мерах.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что отменять антироссийские санкции Белый дом не будет. «Санкции по России сохранятся в том виде, в котором они есть сейчас», — заявил лидер США. Трамп добавил, что намерен придерживаться дипломатических методов в отношении России, и готов «встречаться с кем угодно». Отдельно он подчеркнул, что встреча с президентом Владимиром Путиным прошла успешно.

Лидеры России и США встречались 16 июля в Хельсинки. Переговоры продлились более трех часов. Оба президента выразили удовлетворение от встречи.

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