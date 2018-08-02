Международный день пива празднуется 3 августа

09:06, 03 августа 2018, ПАИ

3 августа отмечается Международный день пива. Как пишет сalend.ru, «профессиональные» праздники производителей и любителей этого пенного хмельного напитка значатся в календаре многих стран. Например, в Исландии – это 1 марта, а в России главный отраслевой праздник отечественных производителей пива – День пивовара – отмечается во вторую субботу июня.

В последние годы всё большую популярность набирает Международный день пива (англ. International Beer Day) – ежегодный неофициальный праздник всех любителей и производителей этого напитка, который отмечается в первую пятницу августа. Основателем праздника стал американец Джесс Авшаломов (Jesse Avshalomov), владелец бара, который хотел таким образом привлечь ещё больше посетителей в своё заведение.

Впервые данный праздник прошёл в 2007 году в городе Санта-Круз (штат Калифорния, США) и несколько лет имел фиксированную дату – 5 августа, но по мере распространения географии праздника изменилась и его дата – с 2012 года он отмечается в первую пятницу августа. Именно к этому времени он из местечкового фестиваля превратился в событие международного масштаба – в 2012 году он отмечался уже в 207 городах 50 стран на 5 континентах. Помимо США сегодня День пива отмечается во многих странах Европы, Южной и Северной Америки, странах Азии и Африки. А вот в нашей стране он ещё не очень известен, хотя пиво на Руси всегда было популярно.

Пиво – очень древний напиток. Согласно археологическим находкам, пиво в Древнем Египте уже точно варили в III веке до нашей эры, то есть оно может вести свою историю и с более древних времен. Ряд исследователей связывают его появление с началом выращивания человеком зерновых культур – за 9000 лет до нашей эры. Существует мнение, что изначально культивировать пшеницу стали не для выпекания хлеба, а именно для приготовления пива. Имя человека, придумавшего рецепт приготовления этого напитка, не известно.

Пиво примерно в том виде, в каком его знают сегодня, появилось примерно в XIII веке. Именно тогда в него стали добавлять хмель. Пивоварни стали появляться в Исландии, Германии, Англии и других странах Европы, и в каждой существовали свои секреты приготовления этого напитка. Пиво изготавливалось по разным семейным рецептам, которые передавались от отца к сыну и держались в строжайшем секрете. Считается, что традиция устраивать разгульное празднество в честь пива пришла из Исландии – родины викингов. А затем эти традиции были подхвачены и в других странах.

Традиционно в Международный день пива главные мероприятия проходят в пабах, барах и ресторанах, где все участники праздника могут попробовать пиво не только разных сортов, но и разных производителей разных стран и даже редкие сорта. Причем заведения открыты до самого утра, ведь главная традиция праздника – вместить в себя пива столько, сколько сможет влезть. А еще, например, в США, зачастую организуются и различные тематические вечеринки, викторины и игры, особенно пиво-понг (алкогольная игра, в которой игроки бросают мяч для пинг-понга через стол, стремясь попасть им в кружку или стакан с пивом, стоящий на другом конце этого стола). И всё это за кружечкой высококачественного напитка. Главное помнить, что пиво – это всё же алкогольный напиток, поэтому отмечать День пива надо так, чтобы утром не болела голова.