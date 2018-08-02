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Общество

Все работы совершать молча советует 3 августа народный календарь

Онуфрий Молчаливый наступил 3 августа, сообщает сalend.ru. В этот день чествуют преподобного Онуфрия Печерского, жившего в Киеве в XII веке. Онуфрий был монахом Киево-Печерской лавры, обитал в Ближних пещерах, где в настоящее время находятся его нетленные мощи. Сведения о жизни преподобного и обстоятельства, при которых его начали почитать как святого, не сохранились. Известно лишь, что Онуфрий соблюдал молчаливый затвор, как и многие киево-печерские монахи, например, Феодор Молчальник.

На Руси память преподобного отмечали особенным образом: все работы в этот день в честь монаха полагалось совершать молча. Говорили, что на Онуфрия ни одного лишнего слова не стоит произносить без крайней необходимости.

Кроме того, работы в этот день было достаточно, и тешить душу разговорами крестьянам в любом случае было некогда. В частности, на Онуфрия было принято заниматься закромами (так называются места в амбарах, специально отведенные для хранения зерна). Хозяева проверяли, не изгнили ли доски, не проржавели ли гвозди. Закрома в этот день старались хорошенько проветрить и просушить, чтобы запасы хлеба не портились при хранении. В некоторых регионах в амбары запускали кошек, чтобы те заранее изловили всех мышей. Наши предки в день Онуфрия обращали внимание на приметы. Говорили, что если случатся сильные росы, то будет плохой урожай льна.

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