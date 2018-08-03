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Происшествия

Мужчину, пытавшегося застрелить соседа, будут судить в Куньинском районе

В Куньинский районный суд направлено уголовное дело, возбуждённое в отношении местного жителя по   части 3 статьи 30 – части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, в ходе следствия установлено, что в апреле  житель деревне Частые Куньинского района решил выяснить отношения со своим соседом. С этой целью он взял охотничье ружье и, дождавшись возвращения соседа домой, выстрелил ему в живот.

Раненый мужчина успел забежать в дом и закрыть входную дверь, после чего обвиняемый произвел еще один выстрел в уже запертую дверь, но в потерпевшего не попал.

Пострадавший сумел сам вызвать скорую медицинскую помощь и сообщить о случившемся в полицию.

Санкция части 1 статьи 105 УК РФ предусматривает наказание вплоть до пятнадцати лет лишения свободы.

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