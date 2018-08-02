Минздрав РФ зафиксировал снижение вирусной нагрузки у четверти россиян с ВИЧ

09:41, 03 августа 2018, ПАИ

28% ВИЧ-положительных россиян могут вести обычную жизнь без рисков для себя и окружающих. Всего по итогам 2017 года у 229 тысяч 200 пациентов зафиксировано снижение вирусной нагрузки, сообщает газета «Известия».

В Минздраве утверждают, что таких результатов удалось достигнуть благодаря антиретровирусной терапии, оплаченной государством.

В ведомстве отметили, что пациентам все еще нельзя становиться донорами, но при этом существенно снижается риск заразить, например, своих половых партнеров, хотя он и не исключается полностью.

К 2020 году планируется, что уровень активности вируса должен быть минимальным у 90% с ВИЧ. Чтобы достигнуть этого результата, нужно обеспечивать пациентов бесплатными лекарствами. Кроме того, много зависит от приверженности пациента к лечению.