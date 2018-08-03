Российских учителей обяжут вычислять детей-агрессоров в школах

10:40, 03 августа 2018, ПАИ

Министерство просвещения РФ направило методические рекомендации для школьных педагогов, которые помогут определить учеников-агрессоров и построить с ними коммуникацию, сообщает газета «Известия» со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что педагогам рекомендовали провести диагностику для определения причины агрессии, а также отслеживать жилищно-бытовые условия, в которых пребывают дети.

Кроме того, в министерстве отметили необходимость «учить детей вырабатывать собственную позицию и отношение к проблеме», «минимизировать факторы, препятствующие личностному развитию» и «направлять активность» в социально полезное русло.