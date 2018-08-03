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Кражи продуктов, спиртного и аккумулятора раскрыли полицейские в Псковской области

В Псковской области полицейские установили подозреваемых в кражах аккумулятора, продуктов и спиртного. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Так, в Великих Луках 27 июля трое безработных жителя Новосокольников 23, 22 и 19-летние, совершили кражу автомобильного аккумулятора из дачного дома в одном из садоводческих товариществ. Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Великим Лукам задержали подозреваемых. Похищенный аккумулятор обнаружен и изъят. Возбуждено уголовное дело. В рамках расследования устанавливается причастность подозреваемых к совершению и других аналогичных преступлений.

А 25 июля в деревне Северики Усвятского района из местного магазина 29-летний безработный житель Смоленской области похитил продукты питания и спиртное. Стражи порядка задержали преступника. При обысках часть похищенного изъята. Ведется следствие.

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