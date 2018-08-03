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Нетрезвого водителя-рецидивиста задержали полицейские в Себежском районе

Вечером 2 августа в деревне Ульяновщина Себежского района полицейские задержали нетрезвого водителя, который ранее уже подвергался административному наказанию за аналогичное правонарушение. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, инспекторы остановили автомашину «Фольксваген», которой управлял 33-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту проводится проверка.

Напомним, что в соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации пьяные водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

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