Прием граждан проведет руководитель регионального Росреестра 7 августа в Пскове

11:02, 03 августа 2018, ПАИ

7 августа с 15:00 до 18:00 исполняющий обязанности руководителя управления Росреестра по Псковской области Галина Григорьева проведет личный прием граждан в приемной президента Российской Федерации в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Получить консультацию по вопросам записи для встречи можно по телефонам приемной: +7 (8112) 29-09-51 (тел/факс); +7 (8112) 29-96-76 с 9:00 до 18:00 (перерыв с 12:00 до 15:00). Адрес приёмной: Псков, улица Некрасова, 23.

Также граждане могут обратиться к руководству и начальникам структурных подразделений управления Росреестра по Псковской области в рабочем порядке, согласно графикам приема, опубликованных на официальном сайте ведомства в региональном блоке рубрики «Обращения граждан».