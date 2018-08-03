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Общество

Прием граждан проведет руководитель регионального Росреестра 7 августа в Пскове

7 августа с 15:00 до 18:00 исполняющий обязанности руководителя управления Росреестра по Псковской области Галина Григорьева проведет личный прием граждан в приемной президента Российской Федерации в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Получить консультацию по вопросам записи для встречи можно по телефонам приемной: +7 (8112) 29-09-51 (тел/факс); +7 (8112) 29-96-76 с 9:00 до 18:00 (перерыв с 12:00 до 15:00). Адрес приёмной: Псков, улица Некрасова, 23.

Также граждане могут обратиться к руководству и начальникам структурных подразделений управления Росреестра по Псковской области в рабочем порядке, согласно графикам приема, опубликованных на официальном сайте ведомства в региональном блоке рубрики «Обращения граждан».

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