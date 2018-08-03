Три человека получили ранения при столкновении ВАЗа и «Рено» на трассе Великие Луки – Невель

10:29, 03 августа 2018, ПАИ

2 августа в 18:15 на 1-м километре дороги Великие Луки – Невель 27-летний водитель автомашины ВАЗ-21120 выбрал небезопасную скорость движения и дистанцию до ехавшего впереди «Рено Сандеро». В результате произошло столкновение, после которого «Рено» съехал в кювет, врезался в дерево и опрокинулся, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В аварии пострадали 52-летний водитель «Рено», его 51-летняя пассажирка и 31-летний пассажир ВАЗа. Управлявший иномаркой мужчина доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом рёбер, его спутница помещена в медучреждение с диагнозом тупая травма живота. Пассажир ВАЗа получил рвано-резаные раны лица, но госпитализирован не был.

Ещё одно ДТП в этот день произошло в Острове на 339-ом километре трассы Санкт-Петербург – Невель. Там около 23:10 столкнулись два автомобиля.