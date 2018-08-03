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Общество

К условиям службы привыкают первокурсники Псковского филиала Академии ФСИН

Первокурсники Псковского филиала Академии ФСИН России привыкают к условиям прохождения службы в уголовно-исполнительной системе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза, частью первоначального обучения первокурсников являются ежедневная строевая подготовка, физическая зарядка, включающая в себя кроссовую подготовку и упражнения на силовую выносливость, а также учебные занятия и психологические тренинги на сплочение коллектива.

«В загородном учебном центре Псковского филиала Академии ФСИН курсанты набора 2018 года привыкают к новым для них условиям, связанным с несением службы в уголовно-исполнительной системе. Руководство филиала, профессорско-преподавательский состав, курсовые офицеры – все заинтересованы в том, чтобы курсанты смогли максимально быстро адаптироваться к служебной деятельности», – отметил начальник курса Вадим Ильин.

12 августа в загородном учебном лагере состоится родительский день.

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