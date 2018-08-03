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Спорт

Турнир по волейболу памяти генерала Яковлева состоялся в псковской Росгвардии

В Отделе Росгвардии по Псковской области прошел турнир по волейболу, посвященный 100-летию со дня рождения генерала армии И.К. Яковлева.  Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отдела, соревнования прошли на базе ОМОНа, участие в них приняли команды всех подразделений псковской Росгвардии.

Перед началом спортивных мероприятий состоялся митинг, выступая на котором, заместитель начальника Отдела Росгвардии по Псковской области полковник полиции Дмитрий Салихов отметил, что имя генерала армии Ивана Кирилловича Яковлева по достоинству вписано в славную историю войск правопорядка. Генерал армии Яковлев является ориентиром в службе для нынешнего поколения сотрудников и военнослужащих Росгвардии, подчеркнул он.

Затем среди команд Отдела Росгвардии по Псковской области состоялись состязания по волейболу.

По итогам соревнований, лучшие спортсмены и команды были поощрены грамотами.

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