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Спорт

Две спортплощадки будут отремонтированы в Невеле

В Невеле до лета следующего года будут отремонтированы две спортивные площадки. Такое решение было принято в ходе приёма граждан, который сегодня, 3 августа, проводит врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников.

Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, невельчанка Надежда Крючкова, пришедшая на приём к главе региона, рассказала, что в городе имеются две спортивные площадки, которые должны были быть отремонтированы, но работы так и не проведены.

Исполняющий обязанности главы Невельского района Олег Майоров рассказал, что обе площадки в основном используются в летнее время. Зимой хоккейная коробка не заливается.  «Вместе с тем я согласен, что ремонт частичный нужен, стоимость работ - 250 тысяч, предлагаем их выполнить в два этапа», - сказал и. о. главы района. По его словам, на площадках почти полностью надо менять ограждения, также местные жители просят установить освещение, необходимо обновить покрытие.

Олег Майоров подчеркнул, что часть работ район готов начать уже сейчас и завершить их к 1 октября, а остальные – 2019 году. Он пояснил, что в этом году бюджет уже принят и деньги на ремонт площадок в нём не заложены, поэтому их можно будет предусмотреть при формировании бюджета на 2019 год.

Тогда заявительница продемонстрировала Михаилу Ведерникову документ, в котором было указано, что ремонт площадок намечен на 2018 год.

«Физически можно будет сделать работы в этом году?» - уточнил глава региона.

На это Олег Майоров предложил всё же придерживаться плана по разбивке работ на несколько лет.

«Давайте так, первый этап первой площадки - до 1 октября, а второй этап первой площадки и вторую площадку - в апреле-мае 2019 года», - резюмировал Михаил Ведерников.

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