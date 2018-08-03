Фасад дома 22 по Октябрьскому проспекту в Пскове будет отремонтирован в рамках подготовки к Ганзе

12:38, 03 августа 2018, ПАИ

Фасад и кровлю дома 22 по Октябрьскому проспекту в Пскове предлагается отремонтировать в рамках подготовки к Международным Ганзейским дням 2019 года. Включить этот дом в список подлежащих ремонту в рамках средств, которые выделены из федерального бюджета, поручил врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников во время приёма граждан 3 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

За содействием в проведении ремонта к главе региона обратились жильцы дома. «Сам ходил, смотрел, видел, - ответил заявителям Михаил Ведерников. - Давайте поговорим, какие меры можно предпринять».

Председатель Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Агапов сообщил, что дом 22 по Октябрьскому проспекту в краткосрочный план ремонта не попал.

Тогда Михаил Ведерников поручил включить дом в число тех, которые будут отремонтированы в рамках подготовки к Ганзе на выделенные из федерального бюджета 490 млн рублей для приведение в порядок фасадов зданий.

Также жители дома 22 по Октябрьскому проспекту подняли вопрос по укладке у них во дворе тротуарной плитки. Они заявили, что поскольку «двор превратился в общественный туалет», то перед укладкой плитки нужно его закрыть. Глава администрации Пскова Александр Братчиков заметил, что тротуарная плитка держится дольше, чем асфальт. «Не вся плитка, по моим наблюдениям, посмотрите на набережную», - не согласился Михаил Ведерников. Он подчеркнул, что ремонт нужно сделать качественно, чтобы через год-два не переделывать, а поэтому необходимо контролировать качество поставляемой плитки. Также он предложил прописать в контрактах на выполнение работ в обязанностях подрядчика не только укладку плитки, но и её дальнейшее обслуживание.