Российский эксперт: Изменение пенсионного законодательства власти продумывают всесторонне

13:07, 03 августа 2018, ПАИ

Изменение пенсионного законодательства власти продумывают всесторонне. Такое мнение высказала российский эксперт председатель общественного совета министерства социальной политики Свердловской области Марина Черкасова, сообщает ИА REGNUM.

По её словам, законодатели учитывают, что в России есть льготные категории граждан, которых изменения не коснутся. «То, что законодатели стараются внимательно отнестись к разным категориям граждан — это логично и правильно. Мы действительно стоим у той черты, у которой надо быть особенно внимательными, чтобы закон воспринимался справедливо каждым жителем нашей страны», — отметила общественница.

Эксперт также отметила, что увеличение возраста выхода на пенсию не затронет тех людей, кто имеет право досрочно получать пенсию. К примеру, это те, кто работает во вредных или тяжелых условиях труда, это граждане, получающие страховые пенсии по социальным мотивам, например, женщины, родившие пять детей, воспитавшие ребенка-инвалида до 8 лет, люди, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС и так далее.

«Даже те люди, которые не смогли выработать никакого стажа — как получали социальную пенсию, так и будут получать социальную пенсию. Только она теперь будет назначаться не в 60 лет женщинам и 65 лет мужчинам, а в 68 и 70 лет соответственно. И это, на мой взгляд, справедливо», - добавила Марина Черкасова.

Напомним, что Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в РФ с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Изменения планируется проводить поэтапно в течение переходного периода, который может стартовать в 2019 году. Пенсионный возраст планируется повышать на один год каждые два года.

Отметим, что президент РФ Владимир Путин пообещал оценить все мнения о пенсионном возрасте за исключением тех, кто пытается делать себе на этом рекламу.