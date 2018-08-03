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Первое место занял Иван Цецерский в медиарейтинге глав столиц регионов СЗФО за июль

В медиарейтинге руководителей столиц регионов Северо-Запада за июль глава Пскова Иван Цецерский занял первое место. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании «Медиалогия».

На втором месте оказался глава Калининграда Алексей Силанов, замкнул тройку лидеров глава администрации Мурманска Андрей Сысоев.

Глава администрации Пскова Александр Братчиков занял 7-е место. Замыкает список, расположившийся на 12-й строчке глава Нарьян-Мара Олег Белак.

Отметим, что рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей порядка 45 тысяч 700 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

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