Создать ТОС рекомендовал Михаил Ведерников жителям дома 22 по Октябрьскому проспекту в Пскове

13:17, 03 августа 2018, ПАИ

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников рекомендовал жителям дома 22 по Октябрьскому проспекту в Пскове, которые пришли к нему на приём 3 августа с целой серией вопросов, создать Территориальное общественное самоуправление (ТОС), передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Посмотрите, может, следует ТОС создать, раз вы такие активные, - обратился к жителям дома глава региона. - Многие вопросы бы решались быстрее».

Он подчеркнул, что ТОС – это хорошая форма объединения граждан и добавил, что, например, в Красноярском крае настолько активны ТОС, что выиграли 7 президентских грантов.