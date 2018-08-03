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Общество

Создать ТОС рекомендовал Михаил Ведерников жителям дома 22 по Октябрьскому проспекту в Пскове

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников рекомендовал жителям дома 22 по Октябрьскому проспекту в Пскове, которые  пришли к нему на приём 3 августа с целой серией вопросов, создать Территориальное общественное самоуправление (ТОС), передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Посмотрите, может, следует ТОС создать, раз вы такие активные, - обратился к жителям дома глава региона. - Многие вопросы бы решались быстрее».

Он подчеркнул, что ТОС – это хорошая форма объединения граждан и добавил, что, например, в  Красноярском крае настолько активны ТОС, что выиграли 7 президентских грантов.

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