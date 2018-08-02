Три концерта из произведений вокальной музыки пройдут в «Михайловском» в августе

13:45, 03 августа 2018, ПАИ

Три концерта из произведений вокальной музыки запланированы в рамках большого музыкального проекта «Летние вечера в русской усадьбе» в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское».

Как рассказала корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, уже в предстоящую субботу, 4 августа, перед гостями и жителями Пушкинских Гор выступят Марина Мариненко (сопрано) и Андрей Ролецкий (гитара). В их исполнении прозвучат старинные романсы конца XIX — начала ХХ века. Концерт «Тени минувшего, счастья уснувшего...» (6+) пройдёт под открытым небом — на террасе дома Ганнибалов в музее-усадьбе «Петровское».

Через неделю вокальные миниатюры Сергея Рахманинова, Петра Чайковского, Николая Струве и других авторов прозвучат в господском доме в Тригорском в исполнении творческого дуэта из северной столицы — Людмилы Трушталевской (фон Крюденер-Струве) (сопрано) и Леонида Ерёмина (фортепьяно). Третий концерт в августе — силами лауреата международного конкурса, артистки хора Мариинского театра Надежды Хаджевой (меццо-сопрано) и пианистки Мехри Овезовой-Исаковой (Германия) — будет целиком посвящён творчеству С. В. Рахманинова.

Даты и время проведения «Летних вечеров в русской усадьбе» (6+) можно найти на официальном сайте музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское».