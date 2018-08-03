Единое велосипедное сообщение предлагают создать в Пскове общественники

15:57, 03 августа 2018, ПАИ

Создать в Пскове единое велосипедное сообщение «от дома до работы» предлагают активисты движения «Убитые дороги» и лидеры велосипедных сообществ города. Как сообщили Псковскому агентству информации общественники, свое предложение они изложили в коллективном письме, которое отправили врио губернатора Псковской области Михаилу Ведерникову, главе Пскова Ивану Цецерскому и главе администрации города Александру Братчикову.

«Очевидно, что передвигаться по Пскову на велосипеде быстрее, чем на автомобиле. И это не только вопрос экономии времени, но и средств - владение велосипедом обходится псковичам на порядок дешевле. А количество желающих пересесть с автомобиля на велосипед растет с каждым годом», - заявили авторы обращения.

По их мнению, велосипедные дорожки в Пскове будут способствовать снижению автомобильного трафика и развитию общественного транспорта, а также позиционированию Пскова как современного европейского города.

Электронную версию единой схемы веломаршрутов можно посмотреть здесь>>>.

Добавим, что активисты «Убитых Дорог» при участии организаторов велосипедных сообществ Пскова собрали предложения от жителей города, где именно необходимо создать велодорожки. В результате разработана единая схема веломаршрутов, которая объединяет Завеличье, Запсковье и Центр.

В «Убитых дорогах» отметили, что средства на маркировку (разметку) велосипедных дорожек будут собраны активистами и неравнодушными гражданами. Таким образом, дополнительные средства из городского бюджета на данном этапе не потребуются.