0
18:17
Артём Левин: Уверен, что после фестиваля «Земля Великих Побед» дети потянутся в залы
16:40
Насладиться традиционным русским сбитнем и утолить жажду Зваром смогут псковичи на Медовом фестивале
15:15
Второй этап международных соревнований «Десантный взвод»: биатлон (ФОТОРЕПОРТАЖ)
15:09
Михаил Ведерников обсудил с представителями Фонда президентских грантов и НКО вопросы господдержки гражданских инициатив
13:26
Грозы и усиление ветра ожидаются в Псковской области во второй половине дня
13:00
В Псковской области разрабатывают систему для борьбы с рекламой на фасадах домов
12:38
Фасад дома 22 по Октябрьскому проспекту в Пскове будет отремонтирован в рамках подготовки к Ганзе
Еще новости
Общество

Единое велосипедное сообщение предлагают создать в Пскове общественники

Создать в Пскове единое велосипедное сообщение «от дома до работы» предлагают активисты движения «Убитые дороги» и лидеры велосипедных сообществ города. Как сообщили Псковскому агентству информации общественники, свое предложение они изложили в коллективном письме, которое отправили врио губернатора Псковской области Михаилу Ведерникову, главе Пскова Ивану Цецерскому и главе администрации города Александру Братчикову.

«Очевидно, что передвигаться по Пскову на велосипеде быстрее, чем на автомобиле. И это не только вопрос экономии времени, но и средств - владение велосипедом обходится псковичам на порядок дешевле. А количество желающих пересесть с автомобиля на велосипед растет с каждым годом», - заявили авторы обращения.

По их мнению, велосипедные дорожки в Пскове будут способствовать снижению автомобильного трафика и развитию общественного транспорта, а также позиционированию Пскова как современного европейского города.

Электронную версию единой схемы веломаршрутов можно посмотреть здесь>>>.

Добавим, что активисты «Убитых Дорог» при участии организаторов велосипедных сообществ Пскова собрали предложения от жителей города, где именно необходимо создать велодорожки. В результате разработана единая схема веломаршрутов, которая объединяет Завеличье, Запсковье и Центр.

В «Убитых дорогах» отметили, что средства на маркировку (разметку) велосипедных дорожек будут собраны активистами и неравнодушными гражданами. Таким образом, дополнительные средства из городского бюджета на данном этапе не потребуются.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Артём Левин: Уверен, что после фестиваля «Земля Великих Побед» дети потянутся в залы
03 августа 2018
Артём Левин: Уверен, что после фестиваля «Земля Великих Побед» дети потянутся в залы
Насладиться традиционным русским сбитнем и утолить жажду Зваром смогут псковичи на Медовом фестивале
03 августа 2018
Насладиться традиционным русским сбитнем и утолить жажду Зваром смогут псковичи на Медовом фестивале
Второй этап международных соревнований «Десантный взвод»: биатлон (ФОТОРЕПОРТАЖ)
03 августа 2018
Второй этап международных соревнований «Десантный взвод»: биатлон (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Михаил Ведерников обсудил с представителями Фонда президентских грантов и НКО вопросы господдержки гражданских инициатив
03 августа 2018
Михаил Ведерников обсудил с представителями Фонда президентских грантов и НКО вопросы господдержки гражданских инициатив
Грозы и усиление ветра ожидаются в Псковской области во второй половине дня
03 августа 2018
Грозы и усиление ветра ожидаются в Псковской области во второй половине дня
В Псковской области разрабатывают систему для борьбы с рекламой на фасадах домов
03 августа 2018
В Псковской области разрабатывают систему для борьбы с рекламой на фасадах домов 2
Фасад дома 22 по Октябрьскому проспекту в Пскове будет отремонтирован в рамках подготовки к Ганзе
03 августа 2018
Фасад дома 22 по Октябрьскому проспекту в Пскове будет отремонтирован в рамках подготовки к Ганзе 2
Михаил Ведерников поручил до конца октября завершить ремонт стелы на месте подписания исторического договора
03 августа 2018
Михаил Ведерников поручил до конца октября завершить ремонт стелы на месте подписания исторического договора 2

Идет загрузка...