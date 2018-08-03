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Общество

В колонию отправил суд мужчину, участвовавшего в краже из дома в Палкинском районе

Палкинский районный суд вынес приговор двум местным жителям, которые обвинялись в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Один из них получил 2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, его подельнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 4 месяца условно. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Палкинского района.

В суде установлено, что в период с 15 декабря 2017 по 21 января 2018 года двое мужчин, вступив в преступный сговор, направленный на тайное хищение чужого имущества, с целью незаконного обогащения, проникли в дом, откуда похитили бытовую технику общей стоимостью 4 тыс. 500 рублей.

На момент совершения преступления злоумышленники находились в состоянии алкогольного опьянения, которое повлияло на их поведение, а именно способствовало снижению контроля за своими поступками, что было учтено в качестве отягчающего наказание обстоятельства.

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