В колонию отправил суд мужчину, участвовавшего в краже из дома в Палкинском районе

14:01, 03 августа 2018, ПАИ

Палкинский районный суд вынес приговор двум местным жителям, которые обвинялись в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Один из них получил 2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, его подельнику назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 4 месяца условно. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Палкинского района.

В суде установлено, что в период с 15 декабря 2017 по 21 января 2018 года двое мужчин, вступив в преступный сговор, направленный на тайное хищение чужого имущества, с целью незаконного обогащения, проникли в дом, откуда похитили бытовую технику общей стоимостью 4 тыс. 500 рублей.

На момент совершения преступления злоумышленники находились в состоянии алкогольного опьянения, которое повлияло на их поведение, а именно способствовало снижению контроля за своими поступками, что было учтено в качестве отягчающего наказание обстоятельства.