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Общество

Закон об увеличении пошлины на биометрический загранпаспорт вступил в силу в России

Закон об увеличении госпошлины за выдачу загранпаспорта и водительского удостоверения нового поколения с электронным носителем вступил в силу, сегодня, 3 августа, сообщает ТАСС.

Пошлина за получение загранпаспорта вырастет с 3,5 до 5 тысяч рублей. Для граждан моложе 14 лет — с 1,5 до 2,5 тысяч рублей. За водительские права отныне придется заплатить 3 тысячи рублей.

Отмечается, что увеличение пошлин на документы связано с ростом затрат федерального бюджета на предоставление госуслуг по выдаче документов нового поколения, которые содержат электронный носитель. «Действующие размеры госпошлин позволят компенсировать расходы федерального бюджета более чем на 42% от фактических затрат МВД. Таким образом, расходы федерального бюджета на предоставление госуслуг по выдаче документов, содержащих микрочип, вырастут в среднем на 1 тысячу рублей. Предлагаемое увеличение размеров госпошлин позволит обеспечить ежегодное поступление доходов в федеральный бюджет на сумму порядка 42,3 млрд рублей», - говорится в пояснительной записке к документу.

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