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Общество

Ганзейская благотворительная ярмарка «ГанзаТорг» пройдет в Пскове 31 августа

31 августа в Пскове пройдет молодежная ганзейская благотворительная ярмарка «ГанзаТорг». Организатором выступает Псковский городской молодежный центр.

Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, на деньги, собранные с помощью Ганзейской ярмарки молодежный центр планирует изготовить Ганзейскую скамью, которая станет подарком для жителей и гостей Пскова. Кроме того, организаторы ставят перед собой задачу привлечь внимание молодежи к товарам ручной работы местного производства.

В Ганзейской ярмарке могут принять участие молодые люди в возрасте от 12 до 35 лет. Организационный взнос с участника или коллектива составляет 500 рублей. Все собранные средства пойдут на изготовление Ганзейской скамьи.

Для участия в ярмарке до 19 августа на электронную почту организаторов (pgmc-pskov@mail.ru) с пометкой «Ганзейская ярмарка» необходимо прислать заявку (по образцу) и описание товаров.

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