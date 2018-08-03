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Три лесных пожара тушили в Псковской области 2 августа

2 августа в Псковской области тушили три лесных пожара. Как сообщили Псковскому агентству  информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, один из них был обнаружен 1 августа в 13:49 у деревни Волково Опочецкого района на площади 3 га. Потушить его удалось к 11:00 2 августа. На борьбу с огнём выезжали 23 человека, были задействованы 9 единиц техники.

2 августа в 14:15 выявили пожар на площади 0,07 га в Печорах. В 19:30 его ликвидировали. Тушением занимались 9 человек и 5 единиц техники.

В 18:10 был обнаружен лесной пожар на площади 1,2 га  у деревни Кармоленец Невельского района. Для его ликвидации привлекались 13 человек и 5 единиц техники. Потушили огонь в 20:35.

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