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Общество

Члены #Команды2018 посетили петербургский молодежный центр «Квадрат»

Члены масштабного проекта врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова #Команда2018 сегодня, 3 августа, посетили Санкт-Петербургский молодежный центр «Квадрат», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Директор центра провела для псковичей экскурсию, рассказала о центре и показал все три этажа, на которых он располагается.  «Мы стараемся перекрыть все потребности молодежи», - подчеркнула руководитель и добавила, что в Центре, в том числе,  работают с людьми с ограниченными возможностями, например, для них есть курсы английского языка.

Добавим, что молодежный центр «Квадрат» - бесплатный развлекательный центр для молодежи от 14 до 30 лет. Функционирует он уже полтора года.

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