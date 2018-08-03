Члены #Команды2018 посетили петербургский молодежный центр «Квадрат»

15:33, 03 августа 2018, ПАИ

Члены масштабного проекта врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова #Команда2018 сегодня, 3 августа, посетили Санкт-Петербургский молодежный центр «Квадрат», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Директор центра провела для псковичей экскурсию, рассказала о центре и показал все три этажа, на которых он располагается. «Мы стараемся перекрыть все потребности молодежи», - подчеркнула руководитель и добавила, что в Центре, в том числе, работают с людьми с ограниченными возможностями, например, для них есть курсы английского языка.

Добавим, что молодежный центр «Квадрат» - бесплатный развлекательный центр для молодежи от 14 до 30 лет. Функционирует он уже полтора года.