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Общество

Более 130 общественников Псковской области принимают участие в семинаре Фонда президентских грантов

3 августа в администрации Псковской области проходит практический семинар Фонда президентских грантов для некоммерческих организаций Псковской области. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, их проводят исполнительный директор Фонда президентских грантов Антон Долгов и руководитель проектов департамента экспертизы и мониторинга Фонда президентских грантов Юлия Марина.

Те, кто не смог приехать в Псков, принимают участие в мероприятии в режиме видеоконференцсвязи. По предварительным данным, в общей сложности в семинарах участвуют более 130 общественников, сообщили в управлении внутренней политики администрации области.

Представители Фонда президентских грантов обсуждают с участниками семинаров вопросы социального проектирования и грантовой отчетности. На примере проектов, которые не получили поддержку Фонда, анализируются ошибки в их подготовке.

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