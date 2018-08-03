Конкурс мини-эссе «Мое полезное лето» объявила #Команда2018

16:57, 03 августа 2018, ПАИ

В августе псковичи могут принять участие в конкурсе мини-эссе «Мое полезное лето», который проводят активисты масштабного проекта врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова #Команда2018, сообщается в группе организаторов в социальной сети «ВКонтакте».

Все желающие могут написать мини-эссе (до 100 слов) в комментариях к посту в группе «ВКонтакте», описав своё летнее времяпрепровождение с пользой для общества.

С 3 по 25 августа принимаются работы на конкурс. 25 августа жюри выберет 10 лучших рассказов, которые выставят на голосование в группе «ВКонтакте». С 26 по 28 августа все подписчики смогут голосовать за лучший, по их мнению, рассказ, и таким образом определятся три победителя, которые получат призы.

За первое место - сертификат на участие в квесте «Тайна княжны Псковской», за второе - обложка на паспорт в брендовом стиле #Команда2018, за третье - брендовый брелок + фирменная майка проекта.