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Общество

Конкурс мини-эссе «Мое полезное лето» объявила #Команда2018

В августе псковичи могут принять участие в конкурсе мини-эссе «Мое полезное лето», который проводят активисты масштабного проекта врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова #Команда2018, сообщается в группе организаторов в социальной сети «ВКонтакте».

Все желающие могут написать мини-эссе (до 100 слов) в комментариях к посту в группе «ВКонтакте», описав своё летнее времяпрепровождение с пользой для общества.

С 3 по 25 августа принимаются работы на конкурс. 25 августа жюри выберет 10 лучших рассказов, которые выставят на голосование в группе «ВКонтакте». С 26 по 28 августа все подписчики смогут голосовать за лучший, по их мнению, рассказ, и таким образом определятся три победителя, которые получат призы.

За первое место - сертификат на участие в квесте «Тайна княжны Псковской», за второе - обложка на паспорт в брендовом стиле #Команда2018, за третье - брендовый брелок + фирменная майка проекта.

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