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Общество

Пскович на гидроцикле пытался скрыться от инспекторов ГИМС

2 августа инспекторы ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Псковской области» и сотрудники аварийно-спасательной службы по Псковской области провели совместное патрулирование. На реке Великой в районе Степановского лужка, места, не предназначенного для массового отдыха граждан, инспекторы ГИМС обнаружили нарушителя правил плавания на гидроцикле, который, увидев патрульную группу, увеличил скорость и пытался скрыться.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, инспекторскому составу удалось предупредить водителя водного скутера об ответственности в случае нарушения им установленных правил безопасности при управлении транспортным средством на воде.

В этот же день государственные инспекторы ГИМС и сотрудники полиции привлекли к ответственности граждан, управляющих спортивным судном, поднадзорным ГИМС и не зарегистрированным в установленном порядке. На задержанном спортивном судне были оборудованы места для отдыха, также имелся двигатель, который нарушители тут же сняли с судна.

В ходе патрулирования инспекторы ГИМС объясняли людям, что купание на необорудованных пляжах, то есть там, где нет спасателей и не проверено дно, очень опасно.

«В случае выявления факта купания граждан в воде на опасном участке около запрещающего знака представители административных комиссий органов местного самоуправления могут привлечь граждан к административной ответственности», - отметили сотрудники псковского ГИМС.

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