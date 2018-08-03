Вера Кондратьева зарегистрирована кандидатом в главы Пыталовского района

16:05, 03 августа 2018, ПАИ

Сегодня, 3 августа, территориальная избирательная комиссия Пыталовского района зарегистрировала Веру Кондратьеву в качестве кандидата для участия в выборах главы муниципалитета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в ТИК района.

Отметим, что ранее Вера Кондратьева занимала должность заместителя главы муниципалитета по социальному развитию. На выборы она идёт от партии «Единая Россия».

Выборы главы Пыталовского района состоятся в Единый день голосования 9 сентября. Проводятся они в связи со смертью занимавшей этот пост Ларисы Сидорук. Она скончалась 18 июня.