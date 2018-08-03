Машину с 20 тоннами лома чёрного металла задержали псковские пограничники на границе с Белоруссией

16:15, 03 августа 2018, ПАИ

В Невельском районе сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали гражданина Белоруссии при попытке незаконного перемещения через государственную границу груза без необходимых товарно-сопроводительных документов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе погрануправления, 29-летний мужчина пересек государственную границу в районе населенного пункта Стайки на автомобиле DAF. В машине он перевозил около 20 тонн лома черного металла. По предварительной оценке ориентировочная стоимость выявленного груза составила около 260 тысяч рублей. Необходимые товарно-сопроводительные документы на перевозимый металл водитель предоставить не смог.

Как следует из объяснений мужчины, он следовал из соседнего региона и, якобы, просто заблудился, случайно оказавшись на российско-белорусской границе. «Столь явное незнание географии и российских законов не освободило его от ответственности», - подчеркнули в пресс-службе.

Груз и водитель в установленном порядке переданы сотрудникам полиции для проведения проверочных мероприятий, установления всех обстоятельств совершения правонарушения и принятия решения.