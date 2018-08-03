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За ложное сообщение о краже сумки с деньгами и документами великолучанка предстанет перед судом

В Великих Луках суд рассмотрит уголовное дело, связанное с заведомо ложным доносом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Как установлено в ходе дознания, в начале мая в дежурную часть ОМВД России по Великим Лукам обратилась 49-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что несколько дней назад на переходном мосту железнодорожного вокзала двое неизвестных мужчин, якобы, открыто похитили у нее сумку с деньгами, документами и скрылись.

В ходе проверки выяснилось, что в последних числах апреля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заявительница в районе улицы Дружбы сама утратила сумку по собственной неосторожности.

В результате отдел дознания ОМВД России по Великим Лукам возбудил уголовное дело по признакам преступления по части 1 статьи 306 УК РФ (заведомо ложный донос). В соответствии с санкцией данной статьи может быть назначено наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

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