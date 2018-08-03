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Общество

Хор великолукских ветеранов выступит в Ржевском филиале музея Победы

4 августа в Ржевском филиале музея Победы «Ставка Сталина» пройдет памятное мероприятие, посвященное 75-й годовщине первого салюта в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщили Псковскому агентству информации в информационном центре ФГБУК «Музей Победы», в этом небольшом деревянном доме председатель Ставки Верховного главнокомандования Иосиф Сталин провел ночь с 4 на 5 августа 1943 года. Здесь он встретился с командующим Калининским фронтом Андреем Ерёменко и отдал приказ о проведении в Москве салюта в честь освобождения Орла и Белгорода в ходе Курской битвы.

О событиях тех лет расскажет дочь командующего Калининским фронтом Андрея Ерёменко Татьяна Ерёменко. В акции примут участие ветераны Великой Отечественной войны, представители администрации Ржевского района Тверской области, музея Победы, РВИО и воспитанники дошкольных учреждений. Перед зрителями выступит женский хор ветеранов «Россияне» из Великих Лук.

Также в этот день наградят победителей конкурса рисунков «Праздничный военный салют», который проводился среди дошкольников и был посвящен этой памятной дате.

По завершении салютная группа Ржевского района произведет залп в память о событиях минувших лет.

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