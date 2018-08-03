0
09:32
3 года лишения свободы и штраф в 100 тысяч рублей получил житель Невеля за хищение 5,5 млн рублей
10:31
Установлены подозреваемые в порче имущества Парка Победы в Острове
10:13
Возбуждено уголовное дело по факту порчи имущества в Парке Победы в Острове
09:56
Более 20 африканцев и азиатов были задержаны при попытке сбежать в Европу в Печорском районе
12:54
Дмитрий Быстров о вандализме в городском парке Острова: Дело принципа – найти и наказать тех, кто это сделал
12:42
В Острове вандалы разгромили свежеотремонтированный городской парк
19:51
Гдовская пенсионерка на автомобиле Škoda столкнулась с деревом из-за яркого солнца
Еще новости
Происшествия

Охранник обворовывал вагоны на станции Псков-Туристский

Сотрудники Псковского линейного отдела МВД России на транспорте в рамках проведения оперативно-розыскных  мероприятий установили подозреваемого в хищении имущества организации транспортной инфраструктуры на железнодорожной станции Псков-Туристский. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отдела, 54-летний охранник  проникал в вагоны, находящиеся в парке отстоя, и, в надежде, что его личность не будет вызывать подозрений,  совершал кражи предметов железнодорожного обихода.

Так, злоумышленник незаконно присвоил себе переходный  трап с вагона, 4 стремянки, 4 подстаканника и 12 чайных ложек. Стражи правопорядка выяснили, что мужчина планировал использовать похищенные предметы в личных целях.

Отделение дознания Псковского  линейного отдела МВД России на транспорте в отношении злоумышленника возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи  158 УК РФ (кража).

Максимальная санкция по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

3 года лишения свободы и штраф в 100 тысяч рублей получил житель Невеля за хищение 5,5 млн рублей
03 августа 2018
3 года лишения свободы и штраф в 100 тысяч рублей получил житель Невеля за хищение 5,5 млн рублей
Установлены подозреваемые в порче имущества Парка Победы в Острове
02 августа 2018
Установлены подозреваемые в порче имущества Парка Победы в Острове
Возбуждено уголовное дело по факту порчи имущества в Парке Победы в Острове
02 августа 2018
Возбуждено уголовное дело по факту порчи имущества в Парке Победы в Острове
Более 20 африканцев и азиатов были задержаны при попытке сбежать в Европу в Печорском районе
02 августа 2018
Более 20 африканцев и азиатов были задержаны при попытке сбежать в Европу в Печорском районе
Дмитрий Быстров о вандализме в городском парке Острова: Дело принципа – найти и наказать тех, кто это сделал
01 августа 2018
Дмитрий Быстров о вандализме в городском парке Острова: Дело принципа – найти и наказать тех, кто это сделал 4
В Острове вандалы разгромили свежеотремонтированный городской парк
01 августа 2018
В Острове вандалы разгромили свежеотремонтированный городской парк
Гдовская пенсионерка на автомобиле Škoda столкнулась с деревом из-за яркого солнца
31 июля 2018
Гдовская пенсионерка на автомобиле Škoda столкнулась с деревом из-за яркого солнца 1
104 лесных пожара произошли в Псковской области с начала года
30 июля 2018
104 лесных пожара произошли в Псковской области с начала года

Идет загрузка...