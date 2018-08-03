Охранник обворовывал вагоны на станции Псков-Туристский

17:01, 03 августа 2018, ПАИ

Сотрудники Псковского линейного отдела МВД России на транспорте в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемого в хищении имущества организации транспортной инфраструктуры на железнодорожной станции Псков-Туристский. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе отдела, 54-летний охранник проникал в вагоны, находящиеся в парке отстоя, и, в надежде, что его личность не будет вызывать подозрений, совершал кражи предметов железнодорожного обихода.

Так, злоумышленник незаконно присвоил себе переходный трап с вагона, 4 стремянки, 4 подстаканника и 12 чайных ложек. Стражи правопорядка выяснили, что мужчина планировал использовать похищенные предметы в личных целях.

Отделение дознания Псковского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении злоумышленника возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ (кража).

Максимальная санкция по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.