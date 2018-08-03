120 лесных пожаров произошли в Псковской области с начала года

18:40, 03 августа 2018, ПАИ

С начала года на территории Псковской области зафиксированы 120 лесных пожаров на площади ликвидации 165,565 гектара и локализации 1,2 гектара.

Как сообщили Псковскому агентству информации в Государственном комитете региона по природопользованию и охране окружающей среды, всего с начала сезона на землях государственного лесного фонда произошли 111 пожаров на площади ликвидации 149,575 гектара и локализации 1,2 гектара. В частности, Себежском районе случились 6 пожаров (площадь ликвидации 5,8 гектара), в Красногородском – 9 (26,2 гектара), в Локнянском – 3 (3,9 гектара), в Невельском – 10 (6,24 гектара, 1 пожар локализован на площади 1,2 гектара), в Усвятском – 1 (0,2 гектара), в Гдовском – 19 (22,465 гектара), в Опочецком – 10 (19,02 гектара), в Пыталовском – 4 (1,99 гектара), в Печорском – 6 (7,24 гектара), в Плюсском – 6 пожаров (3,19 гектара), в Великолукском – 5 пожаров (6,82 гектара), в Пустошкинском – 1 (4,5 гектара), в Псковском – 12 (30,66 гектара), в Стругокрасненском – 9 (2,43 гектара), в Палкинском – 2 (0,94 гектара), в Куньинском – 1 (3,85 гектара), в Бежаницком – 1 (0,25 гектара), в Порховском – 3 (1 гектар), в Пушкиногорском – 1 (1,8 гектара), в Новоржевском – 1 (1,08 гектара).

На территории государственного природного заказника федерального значения «Ремдовский» случились 2 пожара на площади ликвидации 12,52 гектара.

В Национальном парке «Себежский» зафиксирован 1 пожар на площади 2,5 гектара.

8 возгораний на площади 13,49 га произошли на землях, находящихся в ведении Лужского военного лесничества Минобороны Российской Федерации.

Процент ликвидированных лесных пожаров в течение суток составляет 94,2 %.

Отмечается также, что на территории земель лесного фонда Псковской области наблюдается высокий и чрезвычайно высокий классы пожарной опасности (четвертый и пятый классы пожарной опасности по пятибалльной шкале классов пожарной опасности).

В целях своевременного обнаружения лесных пожаров и контроля за пожароопасной обстановкой в лесах области ведется видеонаблюдение с 92 видеокамер, установленных на вышках операторов сотовой связи, а также для контроля за пожароопасной обстановкой и своевременного обнаружения лесных пожаров совершено 8 вылетов самолетом Сessna 172 с общим налетом 35 часов 15 минут.