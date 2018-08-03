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Жителя Тверской области будут судить за поджог машины в Великих Луках

В суд Великих Лук направлено уголовное дело в отношении 47-летнего ранее судимого  жителя Тверской области, который обвиняется в поджоге автомобиля.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в ходе следствия установлено, что в феврале текущего года на автостоянке по улице Дружбы в Великих Луках был совершен поджог автомашины «Мицубиси». Выяснилось, что иномарка принадлежит одной из городских организаций, директором которой является 64-летний местный житель.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки с применением служебной собаки задержали подозреваемого в поджоге. По имеющимся данным, поджог мужчина совершил на почве личной неприязни.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества).

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