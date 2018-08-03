Неподходящей для маломобильных граждан признала транспортная прокуратура станцию «Торошино»

18:42, 03 августа 2018, ПАИ

Псковская транспортная прокуратура на железнодорожной станции «Торошино» провела проверку соблюдения законодательства в сфере защиты прав инвалидов, в ходе которой установила, что ОАО «РЖД» не обеспечила доступность инвалидов и других маломобильных групп населения к пассажирской посадочной платформе данной станции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Так, покрытие пешеходных путей, ведущих к входу на платформу, находится в неудовлетворительном состоянии - неровная поверхность, выбоины, провалы. Также отсутствует возможность перемещения лиц с одного уровня горизонтальной поверхности пути на другой, в том числе на кресле-коляске. Помимо этого, граница опасной зоны у края платформы контрастной противоскользящей сигнальной полосой не выделена.

С целью обязать ОАО «РЖД» устранить выявленные нарушения Псковская транспортная прокуратура направила в суд исковое заявление. Суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме. Ход исполнения решения суда контролируется.