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Общество

Неподходящей для маломобильных граждан признала транспортная прокуратура станцию «Торошино»

Псковская транспортная прокуратура на железнодорожной станции «Торошино» провела проверку соблюдения законодательства в сфере защиты прав инвалидов, в ходе которой установила, что ОАО «РЖД» не обеспечила доступность инвалидов и других маломобильных групп населения к пассажирской посадочной платформе данной станции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Так, покрытие пешеходных путей, ведущих к входу на платформу, находится в неудовлетворительном состоянии - неровная поверхность, выбоины, провалы. Также отсутствует возможность перемещения лиц с одного уровня горизонтальной поверхности пути на другой, в том числе на кресле-коляске. Помимо этого, граница опасной зоны у края платформы контрастной противоскользящей сигнальной полосой не выделена.

С целью обязать ОАО «РЖД» устранить выявленные нарушения Псковская транспортная прокуратура направила в суд исковое заявление. Суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме. Ход исполнения решения суда контролируется.

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