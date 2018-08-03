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Спорт

Артём Левин: Без поддержки Михаила Ведерникова фестиваль «Земля Великих Побед» не состоялся бы

Без поддержки администрации Псковской области в лице врио губернатора Михаила Ведерникова фестиваль «Земля Великих Побед» не состоялся бы. Об этом заявил вице-президент Лиги АСВ KB Артем Левин в прямом эфире телеканала «Матч-ТВ», сегодня, 3 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Артём Левин поблагодарил главу региона за оказанную поддержку. «Этот человек неравнодушен к спорту, вижу, как он помогает, как спорт развивается в Псковской области сейчас», - подчеркнул он.

Напомним, что  детско-юношеский фестиваль по единоборствам «Земля Великих Побед», посвященный памяти Героя России А. В. Лебедя, пройдет в Пскове 5 августа. В нём примут участие трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Государственной Думы РФ Александр Карелин, мастер спорта международного класса по боксу, депутат Госдумы РФ Дмитрий Пирог, заслуженный мастер России по тайскому боксу Артем Левин, российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов.

5 августа в 13:00 в СК «Олимп» в Пскове выдающиеся российские спортсмены проведут для юных участников фестиваля мастер-классы по ММА, джиу-джицу, грепплингу, кудо, кобудо и тхэквондо. Затем состоятся соревнования по единоборствам.

Гала-финалы состязаний, а также матчевая встреча по боксу «Псковская область — Беларусь» состоятся в Ледовом дворце в 16:00.

Завершится фестиваль международным турниром по кикбоксингу АСВ КВ-17. Начало в 19:00. На ринг выйдут один из самым титулованных борцов вольного стиля, многократный олимпийский чемпион Артур Таймазов, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь по тайскому боксу и неоднократный чемпион мира Виталий Гурков; белорусский спортсмен, выступающий в тайском боксе и кикбоксинге, чемпион мира среди любителей и профессионалов Дмитрий Варец; известные кикбоксеры Михаил Тютерев и Джонатан Диниз и другие.

Дебютирует в лиге АСВ КВ великолукский спортсмен, президент Федерации тайского бокса Псковской области Алексей Близнев. Его соперником будет Сергей Заспа.

Фестиваль «Земля Великих Побед» пройдет при поддержке Администрации Псковской области и в рамках проекта врио губернатора региона Михаила Ведерникова «Команда 2018». Партнер фестиваля и турнира АСВ КВ-17 — Ассоциация «Северный десант».

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