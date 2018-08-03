Артем Левин объяснил идею названия фестиваля «Земля Великих Побед» в Пскове

18:12, 03 августа 2018, ПАИ

«В декабре я был с открытым мастер-классом в Пскове. Это был мой первый визит в город, и я много не знал об исторической составляющей этой земли», - рассказал вице-президент Лиги АСВ KB Артем Левин в прямом эфире телеканала «Матч-ТВ», сегодня, 3 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Артём Левин отметил, что Псков всегда защищал западные границы страны, а на Чудском озере произошло великое сражение – Ледовое побоище. Он пояснил, что именно эти исторические факты и дали идею для названия фестиваля – «Земля Великих Побед».

По словам Артёма Левина, фестиваль начнется с Пскова, а в дальнейшем продолжится в других городах, а завершится он во Владивостоке или на Сахалине.

«Нас поддерживает «Северный десант» - постоянный уже партнёр, и получается такой интересный проект. Псков знаменит своей дивизией ВДВ и тут мы высаживаемся в Пскове всем своим спортивным десантом», - отметил Артем Левин.

Напомним, что масштабный спортивный фестиваль «Земля Великих Побед» пройдёт в Пскове 5 августа при поддержке администрации Псковской области. В его программе детско-юношеские турниры по единоборствам, мастер-классы и семинары именитых российских спортсменов, онлайн-эстафеты и викторины. В рамках мероприятия также пройдут показательные выступления псковских десантников, приуроченные к празднику Дня ВДВ. Заключительным событием фестиваля станет международный турнир по кикбоксингу ACB KB-17.