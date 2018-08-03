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Артём Левин: Уверен, что после фестиваля «Земля Великих Побед» дети потянутся в залы

«Уверен, что после фестиваля «Земля Великих Побед» дети потянутся в залы, узнают о многих спортивных федерациях», - заявил вице-президент Лиги АСВ KB Артем Левин в прямом эфире телеканала «Матч-ТВ», сегодня, 3 августа, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Артем Левин также отметил, что фестиваль «Земля Великих Побед» - это такой путь от любительского спорта к профессиональному.

Напомним, что масштабный спортивный фестиваль «Земля Великих Побед» пройдёт в Пскове 5 августа при поддержке администрации Псковской области. В его программе детско-юношеские турниры по единоборствам, мастер-классы и семинары именитых российских спортсменов, онлайн-эстафеты и викторины. В рамках мероприятия также пройдут показательные выступления псковских десантников, приуроченные к празднику Дня ВДВ. Заключительным событием фестиваля станет международный турнир по кикбоксингу ACB KB-17.

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