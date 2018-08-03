Музей «Ленрезерв» посетили активисты #Команды2018
Члены масштабного проекта врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова #Команда2018 сегодня, 3 августа, посетили музей патриотического объединения «Ленрезерв», который находится в Санкт-Петербурге.
Как передает корреспондент Псковского агентства информации, сотрудники музея провели для псковских гостей обзорную экскурсию. Им показали технику и инсталляции предметов Второй Мировой войны.
Добавим, что патриотическое объединение «Ленрезерв» - общественная некоммерческая организация, в основе которой коллекция автомобилей, военной техники, материального и духовного наследия времён Второй Мировой войны. Экспозиция открыта для свободного посещения гражданами в дни празднования памятных дат Великой Отечественной войны. В остальное время проводятся экскурсии для организованных групп по предварительной записи.