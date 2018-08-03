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Внучка ограбила пожилую великолучанку и попала под суд

В Великих Луках в суд передано уголовное дело в отношении  ранее судимой 29-летней женщины, которая  обвиняется в  грабеже.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, установлено, что в начале мая  утром  к 85-летней пенсионерке в квартиру по улице Ломоносова в Великих Луках пришла её внучка. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, она стала требовать у пенсионерки  денег, но та ей отказала.

Тогда гостья открыто похитила у пенсионерки тысячу рублей и ушла. Вечером того же дня история повторилась. И внучка вновь открыто похитила деньги у своей бабушки. О произошедшем  потерпевшая сообщила в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали подозреваемую. Причем, выяснилось, что эта гражданка ранее уже была судима за грабеж.

Следственный отдел ОМВД России по городу Великие Луки возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ (грабёж).

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