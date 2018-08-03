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Общество

Открытый Кубок Псковской области по велоспорту пройдет 25 августа в «Мальской долине»

25 августа 2018 года состоится Открытый Кубок Псковской области по велоспорту маунтинбайк кросс-кантри марафон «Мальская долина». Об этом сообщается в группе спортивного мероприятия в социальной сети «ВКонтакте»

Велогонка состоится в парке активного отдыха «Мальская долина» в деревне Рогово Печорского района.

Программа соревнований:

11:00 - 11:40 - регистрация участников, выдача стартовых номеров на дистанции 15,6 км; 30,3 км; 50,6 км; 

12:00 - старт соревнований XCM в категории 15,6 км; 30,3 км; 50,6 км.

Возрастные группы:

- мужчины и женщины 2000 и старше (18+ лет) - дистанция 15,6 км;

- мужчины и женщины 2000 и старше (18+ лет) - дистанция 30,3 км;

- мужчины и женщины 1984 - 1999 г.р. (19-34 лет) - дистанция 50,6 км;

- мужчины и женщины 1969 - 1983 г.р. (35-49 лет) - дистанция 50,6 км; 

- мужчины и женщины 1968 г.р. и старше (50+лет) - дистанция 50,6 км.

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