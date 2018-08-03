25 августа состоится Детская гонка в рамках Открытого Кубка Псковской области по велоспорту

22:42, 03 августа 2018, ПАИ

25 августа состоится Детская гонка в рамках Открытого Кубка Псковской области по велоспорту маунтинбайк кросс-кантри марафон «Мальская долина». Об этом сообщается в группе спортивного мероприятия в социальной сети «ВКонтакте».

Велогонка для детей состоится в парке активного отдыха «Мальская долина» в деревне Рогово Печорского района.

«Каждый маленький участник получит в подарок билет в верёвочный парк!» - отметили организаторы.

Программа соревнований:

10:30 - 11:00 - регистрация участников на дистанцию 300 м;

11:00 - старт соревнований на дистанцию 300 м;

11:40 - 12:20 - регистрация участников на дистанции 900 м; 1,2 км;

12:20 - старт на дистанции 900 м; 1,2 км;

Возрастные группы:

- мальчики и девочки 2015 г.р. (3 года) дистанция (300 м) беговел;

- мальчики и девочки 2014 г.р. (4 года) дистанция (300 м) беговел;

- мальчики и девочки 2015 г.р. (3 года) дистанция (300 м) велосипед;

- мальчики и девочки 2014 г.р. (4 года) дистанция (300 м) велосипед;

- мальчики и девочки 2013 г.р. (5 лет) дистанция (300 м);

- мальчики и девочки 2012 г.р. (6 лет) дистанция (300 м);

- мальчики и девочки 2010 - 2011 г.р. (7-8 лет) дистанция (900 м);

- мальчики и девочки 2008 - 2009 г.р. (9-10 лет) дистанция (900 м);

- мальчики и девочки 2006- 2007 г.р. (11-12 лет) дистанция (1,2 км);

- мальчики и девочки 2004- 2005 г.р. (13-14 лет) дистанция (6,4 км);

- юниоры и юниорки 2001- 2003г.р. (15-17 лет) дистанция (6,4 км).