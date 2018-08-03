Молебен о воинах-десантниках прошел в воинском храме Александра Невского в Пскове

20:11, 03 августа 2018, ПАИ

2 августа, в день памяти пророка Божия Илии и празднование дня Воздушно-Десантных Войск, в воинском храме святого благоверного князя Александра Невского прошел молебен о воинах-десантниках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Торжественный молебен на храмовой площади совершил руководитель епархиального Отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами Российской Федерации и настоятель храма протоиерей Олег Тэор.

За богослужением молились командир 76-й Черниговской Краснознаменной ордена Суворова Дивизии полковник Игорь Каплий и офицерский состав дивизии, а также глава города Пскова Иван Цецерский и прихожане воинского храма.

Своим пением службу украсил хор храма Александра Невского под управлением Неониллы Горобец.

Обращаясь ко всем собравшимся с приветственным словом от имени главы Псковской митрополии, митрополита Псковского и Порховского Тихона, протоиерей Олег поздравил воинов с днем памяти их небесного покровителя и пожелал божией помощи всем богомольцам.

Также в этот день протоиерей Олег принял участие в торжественном концерте в Доме офицеров, посвященном дню Воздушно-Десантных Войск.