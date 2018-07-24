Жителям Опочецкого района напоминают, что узнать сумму накопительной пенсии можно через Интернет

21:17, 03 августа 2018, ПАИ

Узнать сумму накопительной пенсии, а также, у какого страховщика находятся средства пенсионных накоплений, жители Опочецкого района могут через Интернет, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Опочецкого района.

В управление Пенсионного фонда в Опочецком районе Псковской области поступают вопросы граждан по поводу формирования накопительной пенсии. Большинство из них не знают, в какой именно организации находятся средства пенсионных накоплений, какова их сумма и были ли отчисления работодателей на накопительный счет. Всю эту информацию пользователи интернета могут получить самостоятельно. Для этого достаточно иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг.

Уточнить, в какой организации формируются пенсионные накопления – Пенсионном фонде России или негосударственном пенсионном фонде, а также какова их общая сумма, можно и в режиме онлайн. Для этого необходимо войти в Личный кабинет гражданина на сайте ПФР (для входа используется учетная запись портала госуслуг).

Там в разделе «Управление средствами пенсионных накоплений» нужно выбрать «Получить информацию о страховщике по формированию пенсионных накоплений». Эту же информацию можно проверить, запросив извещение из индивидуального лицевого счета на портале Государственных услуг, а также получить лично – в клиентских службах Пенсионного фонда и Многофункциональных центрах.

При этом если средства находятся в государственной управляющей компании, в извещении будет отражена полная сумма накоплений с учетом их инвестирования. Если же пенсионные накопления были переданы в управление негосударственному пенсионному фонду или управляющей компании, в извещении из лицевого счета будет отражена только сумма, отраженная на лицевом счете застрахованного лица на момент передачи средств пенсионных накоплений в НПФ или управляющую компанию.

Информацию о фактической накопленной сумме и результатах инвестирования нужно запрашивать у текущего страховщика.