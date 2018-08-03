Не посещать руины воинской части в Опочке из-за риска обрушения настоятельно рекомендуют местным жителям

22:49, 03 августа 2018, ПАИ

Жителям Опочки настоятельно рекомендуют не посещать руины бывшей воинской части в центре города. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Опочецкого района, многие аварийные здания могут обрушиться в любое время.

«Просим вас обезопасить себя и своих близких, особенно детей, не посещать руины бывшей воинской части самим и запретить это делать детям. Берегите свою жизнь!» - добавили в пресс-службе.

Военный городок в Опочке был создан после перевода высшего зенитного ракетного командного училища ПВО в 1962 году. Он занял около 46 га. В 1978 году училище было переведено в Днепропетровск. В Опочке разместилась воинская часть.

После ее ликвидации в 1998 году здания комплекса стали приходить в запустение. Администрация района неоднократно направляла обращения собственнику объектов, Министерству обороны РФ, в надежде найти решение вопроса. Были предложены проекты по размещению в опустевших корпусах училища иных учреждений. Однако вопрос на протяжении десятилетия не находил решения. В 2011 году учебный корпус по улице Раи Гавриловой, в котором размещался штаб училища и казармы, частично обрушился.