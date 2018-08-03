В начале сентября планируют завершить строительство автогородка на территории Стремуткинской школы

22:22, 03 августа 2018, ПАИ

2 августа и.о. главы администрации Псковского района Наталья Федорова в ходе рабочего выезда в деревню Соловьи Ядровской волости ознакомилась с ходом работ по подготовке школы к новому учебному году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной администрации. Работы по благоустройству школьной парковой зоны и организации площадки под автогородок являются совместным проектом: МБОУ «Стремуткинская СОШ», администрации сельского поселения Ядровская волость, аминистрации Псковского района и ООО «ПсковАгроИнвест».

Директор Стремуткинской школы Майя Трофимова рассказала, что после благоустройства территории рядом со школой, которое сейчас ведется ударными темпами, подрядчик, отобранный по конкурсу, приступит к монтажу автогородка, а затем и детской площадки. Часть работ возьмут на себя учителя и волонтеры. Наталья Федорова отметила, что неравнодушные жители деревни Соловьи принимали активное участие еще на уровне подготовки проекта. Работы по монтажу автогородка планируется завершить в начале сентября.

Площадка под автогородок выбрана рядом со школой, ранее она не использовалась, здесь росли старые деревья и кустарники, которые убрали. Кустарник и мелкие деревья были убраны силами учителей и родителей. Площадка будет многофункциональной, будет нанесена разметка, знаки в натуральную величину, электронные табло и светофоры. Оборудование для автогородка уже доставлено, оно пока размещено в подсобных помещениях школы и ждет установки на площадке. Позже рядом со школой установят тренажеры для занятий спортом, которые позволят принимать нормы ГТО, а также дорожки для катания на роликовых коньках.

Правила дорожного движения смогут изучать и ученики Стремуткинской школы и дошкольники детского сада «Огонек», который располагается рядом. Также, планируется приглашать ребят из других школ. Стенды с ПДД уже установлены в школе, дети с удовольствием подходят и интересуются ими.

Приемка школы комиссией планируется на 15 августа, сейчас в школе активно ведется текущий плановый ремонт к началу нового учебного года. Идет установка ограждения вокруг школы, приводятся в порядок классные комнаты, фойе и другие места общего пользования, идет замена окон, утепляется фасад, ремонтируются козырьки, сделаны туалеты и душевые. Особое внимание уделяется противопожарной безопасности и гигиеническому состоянию школы.

Наталья Федорова оценила высокое качество проделанной работы в классе изучения иностранных языков. Майя Трофимова рассказала, что молодой учитель иностранных языков решил своими силами и с помощью родителей учеников сделать ремонт в классе и получилось очень хорошо и оригинально. Предусмотрено автоматизированное рабочее место учителя с выходом в интернет, такие автоматизированные места есть в каждом классе Стремуткинской школы что, несомненно, повысит качество образования.

Отремонтирован большой актовый зал.

Большое внимание уделено внутренней территории школы, приведен в порядок внутренний двор, теперь здесь благоустроенная территория с детской площадкой для отдыха. Майя Трофимова пояснила, что все формы делают учителя своими руками и с помощью родителей, она выразила огромную благодарность местному сельхозпредприятию ООО «ПсковАгроИнвест» за предоставленные материалы.