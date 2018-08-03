Праздник для детей в день ВДВ устроили в Писковичском культурно-досуговом центре

22:35, 03 августа 2018, ПАИ

Специалисты Писковичского культурно-досугового центра устроили для детей небольшой праздник в честь Дня ВДВ.

«Ребята временно стали «новобранцами». Они узнали много нового о 76-ой Псковской дивизии, её подразделениях, участвовали в испытаниях, отгадывали загадки и рисовали татуировки с символикой ВДВ», - рассказали в пресс-службе администрации Псковского района.

Закончился праздник обливанием из импровизированного фонтана и угощением из сухого пайка.