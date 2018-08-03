ФАП может появиться в деревне Большое Загорье в 2019 году

22:08, 03 августа 2018, ПАИ

2 августа в деревнях Большое Загорье и Гора-Каменка Карамышевской волости провели приём граждан и.о. главы Псковского района Наталья Федорова, её общественный советник и глава сельского поселения «Карамышевская волость» Татьяна Павлова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковского района.

Пришедших на приём жителей деревни Большое Загорье интересовали вопросы, связанные с медицинским обслуживанием. В деревне отсутствует медицинский пункт, людей некому осмотреть и посоветовать лекарства, а скорая помощь до населения едет более часа.

Наталья Федорова объяснила, что сейчас в Псковской области реализуется подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2013-2020 годы, в рамках этой подпрограммы в сельской местности будут введены в действие фельдшерско-акушерские пункты (далее - ФАП) там, где это необходимо. Деревню Большое Загорье внесут в план установки ФАПа на 2019 год.

Также жители обратились с просьбой провести ремонт в здании Большезагорской сельской библиотеки-клуба, имеются проблемы и с обеспечением деревни водой. Есть водонапорная башня, но в некоторых местах она протекает. Иногда бывают перебои с водой, раньше, когда работала ферма, таких проблем не было.

Необходимо расчистить обочину дороги Подборовье-Шимск, вблизи дорожной полосы растут большие деревья и кустарники, что может привести к аварийной ситуации и травмам.

Затем и.о. главы Псковского района посетила деревню Гора-Каменка, где жители смогли озвучить ей свои проблемы. На первом месте стоит проблема здравоохранения, в деревне отсутствует фельдшерский пункт, куда за медицинской помощью могли бы обращаться жители. Наталья Федорова отметила, что данная проблема сейчас остро стоит во многих поселениях, и ее постепенно будут решать, устанавливая фельдшерско-акушерские пункты в каждой деревне.

Жители попросили помочь с ремонтом двухэтажного жилого дома, он находится в аварийном состоянии, течёт крыша здания.

Администрация Псковского района совместно с администрацией сельского поселения будет искать пути решения озвученных проблем.