Условия труда осужденных в исправительной колонии в Крюках проверили общественники

19:41, 03 августа 2018, ПАИ

Члены общественной наблюдательной комиссии Псковской области совместно с сотрудниками УФСИН России по Псковской области посетили крупнейшую птицефабрику Псковской области и проверили условия труда осужденных, содержащихся на участке колонии-поселения ИК-2 УФСИН России по Псковской области. Осужденные трудоустроены на фабрике в качестве подсобных рабочих.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, в состав комиссии вошли члены общественной наблюдательной комиссии региона Николай Червяков, Игорь Романов и Григорий Матвеев, а также главный инженер УФСИН России по Псковской области Андрей Один и врио начальника ИК-2 УФСИН России по Псковской области Денис Красносельский.

В сопровождении заместителя директора фабрики по экономической безопасности Андрея Григорьева члены комиссии прошли по производственным цехам фабрики. В ходе обхода участники ознакомились с условиями труда в цехе разделки и упаковки, в котором работают осужденные участка колонии-поселения.

Члены ОНК лично пообщались с осужденными и руководством цеха, которое отметило, что осужденные добросовестно относятся к выполнению работ и не допускают нарушений. Заработная плата осужденных выплачивается в размере МРОТ (11163 руб.)

Помимо птицефабрики, осужденные колоний–поселений Псковской области трудоустроены на объектах хозяйственной обслуги, занимаются заготовкой торфа, выращиванием овощей, занимаются ремонтными работами зданий и сооружений, также трудоустроены на валке леса и погрузке/разгрузке вагонов, работают на котельной и очистных сооружениях

Напомним, в колониях-поселениях осужденные к лишению свободы содержатся без охраны, но под надзором администрации колонии-поселения. В часы от подъема до отбоя пользуются правом свободного передвижения в пределах колонии-поселения. С разрешения администрации колонии-поселения могут передвигаться без надзора вне колонии-поселения, но в пределах муниципального образования, на территории которого расположена колония-поселение, если это необходимо по характеру выполняемой ими работы либо в связи с обучением. Они могут носить гражданскую одежду, могут иметь при себе деньги и ценные вещи, получают посылки, передачи и бандероли.